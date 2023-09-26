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Yeni doğan bebeğini balkondan atmıştı! Vicdansız annenin ifadesi ortaya çıktı

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Giriş: 26.09.2023 12:56
Alanya'da 8 Kasım tarihinde yeni doğan bebeğini balkondan atarak ölümüne sebep olan Gürcistan uyruklu yaşı küçük N.S. Mersin Çocuk İslah Evin'den SEGBİS ile ve tercüman aracılığı ile verdiği ifadesinde, "Yanlış yaptım" dedi.
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