Yeni doğan bebeğini balkondan atmıştı! Vicdansız annenin ifadesi ortaya çıktı

Alanya'da 8 Kasım tarihinde yeni doğan bebeğini balkondan atarak ölümüne sebep olan Gürcistan uyruklu yaşı küçük N.S. Mersin Çocuk İslah Evin'den SEGBİS ile ve tercüman aracılığı ile verdiği ifadesinde, "Yanlış yaptım" dedi.