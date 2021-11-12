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Videolar Yaşam Videoları Yemek pişirirken hindistan cevizini öyle bir kullandı ki görenler şoke oldu

Yemek pişirirken hindistan cevizini öyle bir kullandı ki görenler şoke oldu

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Giriş: 12.11.2021 11:47
YouTube'da son zamanlarda ilkel malzemelerle hayatta kalma videoları trendlere girerken, bir genç herkesi şaşırtan yöntemlerle takipçilerini şaşırtıyor. Kdeb Cooking kanalında 1 milyondan fazla takipçi sayısına ulaşan genç ormanda yaptığı yemeklerle adından söz ettiriyor.
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