12 Kasım 2021, Cuma
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Yemek pişirirken hindistan cevizini öyle bir kullandı ki görenler şoke oldu
YouTube'da son zamanlarda ilkel malzemelerle hayatta kalma videoları trendlere girerken, bir genç herkesi şaşırtan yöntemlerle takipçilerini şaşırtıyor. Kdeb Cooking kanalında 1 milyondan fazla takipçi sayısına ulaşan genç ormanda yaptığı yemeklerle adından söz ettiriyor.