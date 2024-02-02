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Yazar Alev Alatlı yaşamını yitirdi

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Giriş: 02.02.2024 15:34
Yazar Alev Alatlı 79 yaşında hayatını kaybetti. 2014 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’ne layık görülen yazar, bir süredir hastanede tedavi görüyordu.
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Yazar Alev Alatlı yaşamını yitirdi
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