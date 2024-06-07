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Yaz geldi sivrisinek istilası başladı

ahaber.com.tr
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Giriş: 07.06.2024 19:42
Havaların ısınmasıyla birlikte sivrisineklerden kaynaklı şikayetler de artmaya başladı. Sivrisinek ısırıkları sıklıkla kaşıntı ve şişlik gibi basit semptomlara neden olsa da bazen tehlikeli sonuçlara da yol açabiliyor.
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