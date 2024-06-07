Yaz geldi sivrisinek istilası başladı

Havaların ısınmasıyla birlikte sivrisineklerden kaynaklı şikayetler de artmaya başladı. Sivrisinek ısırıkları sıklıkla kaşıntı ve şişlik gibi basit semptomlara neden olsa da bazen tehlikeli sonuçlara da yol açabiliyor.

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