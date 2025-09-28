Yavuz Bülent Bakiler vefat etti! Başkan Erdoğan’dan taziye mesajı

Türk edebiyatının güçlü isimlerinden şair ve yazar Yavuz Bülent Bakiler tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, usta kalem Yavuz Bülent Bakiler'in vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN