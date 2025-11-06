06 Kasım 2025, Perşembe
Yaşlı kadına bakımevinde vasi oyunu! Paraları yok oldu
79 yaşındaydı Aynur Karagöz Yeşilköy'deki özel bir bakımevinde kalıyordu. Akıl sağlığı ile ilgili rahatsızlığı vardı kimsesi de yoktu. Fırsatçıları cezbeden de bu oldu. İddia o ki; bakımevi sahibi doktor ve üç çalışan tarafından 'vasi oyununa' getirildi. Yaşlı kadının paraları hala ortada yok.