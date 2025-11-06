06 Kasım 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Yaşlı kadına bakımevinde vasi oyunu! Paraları yok oldu
Yaşlı kadına bakımevinde vasi oyunu! Paraları yok oldu

Yaşlı kadına bakımevinde vasi oyunu! Paraları yok oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.11.2025 16:44
Güncelleme:06.11.2025 16:46
79 yaşındaydı Aynur Karagöz Yeşilköy'deki özel bir bakımevinde kalıyordu. Akıl sağlığı ile ilgili rahatsızlığı vardı kimsesi de yoktu. Fırsatçıları cezbeden de bu oldu. İddia o ki; bakımevi sahibi doktor ve üç çalışan tarafından 'vasi oyununa' getirildi. Yaşlı kadının paraları hala ortada yok.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Yaşlı kadına bakımevinde vasi oyunu! Paraları yok oldu
LGS ne zaman? Tarih belli oldu
LGS ne zaman? Tarih belli oldu
Noterler artık hafta sonu da açık olacak
Noterler artık hafta sonu da açık olacak
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor!
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor!
Altın rezervi keşfedildi! A Haber görüntüledi
Altın rezervi keşfedildi! A Haber görüntüledi
İstinat duvarı yıkıldı! A Haber olay yerinde
İstinat duvarı yıkıldı! A Haber olay yerinde
Kayıp anne ve oğlunu gören kadınlar konuştu
Kayıp anne ve oğlunu gören kadınlar konuştu
Ustasından ot kavurmanın tarifi
Ustasından ot kavurmanın tarifi
Dehşete düşüren olay!
Dehşete düşüren olay!
Yanmayan kumaş!3 bin 600 dereceye dayanıklı
Yanmayan kumaş!3 bin 600 dereceye dayanıklı
Pencereden düşen Ebru öğretmene son görev
Pencereden düşen Ebru öğretmene son görev
Akaryakıt istasyonunda facianın eşiğinden dönüldü
Akaryakıt istasyonunda facianın eşiğinden dönüldü
Samet Şahin son yolculuğuna uğurlandı
Samet Şahin son yolculuğuna uğurlandı
Daha Fazla Video Göster