24 Temmuz 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Yaşlı bakım evinde skandal işkence görüntüleri! O anları böyle kayda aldılar

Yaşlı bakım evinde skandal işkence görüntüleri! O anları böyle kayda aldılar

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.07.2023 17:56
İstanbul Silivri'de bir yaşlı bakım evinde kaydedilen görüntüler sosyal medyada yayınlanmasının ardından büyük tepki gördü. Bakım evi çalışanlarının hastalara adeta işkence eder gibi davranışları infial yarattı.
Yaşlı bakım evinde skandal işkence görüntüleri!
Yaşlı bakım evinde skandal işkence görüntüleri!
Sosyal medyada ‘ilişki durumu’ davalık oldu!
Sosyal medyada ‘ilişki durumu’ davalık oldu!
İstanbul’da speed dating rezaleti!
İstanbul’da speed dating rezaleti!
“Görevimiz Tehlike” ekibi İstanbul’da
“Görevimiz Tehlike” ekibi İstanbul’da
Manisa’da orman yangını
Manisa’da orman yangını
Yer: Erzurum! Ziyaretçi akını
Yer: Erzurum! Ziyaretçi akını
Depremde yıkılan evin enkaz yerinde yetişti
Depremde yıkılan evin enkaz yerinde yetişti
AK Partili gençlerden anlamlı hareket!
AK Partili gençlerden anlamlı hareket!
Sıcaklık rekoru bekleniyor
Sıcaklık rekoru bekleniyor
Milas’ta orman yangını
Milas'ta orman yangını
Kurt sürüsü köyün içine kadar indi
Kurt sürüsü köyün içine kadar indi
Ayasofya zincirlerinden nasıl kurtuldu?
Ayasofya zincirlerinden nasıl kurtuldu?
Daha Fazla Video Göster