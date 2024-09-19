Yaşlı adam asansör boşluğa düştü!

Elazığ'da 9 katlı bir binada 64 yaşındaki yaşlı adam, 4'üncü katta kabinini görmeden asansöre binmeye çalıştığı sırada boşluğa düştü. Ağır yaralı şahsın bağırışlarını duyan bina sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından uzun uğraşlar sonucu kurtarılan şahıs, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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