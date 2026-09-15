Çağla Öz'den Mehmet Fatih Tançalan'a dikkat çeken ifadeler: "Takılar kiralık değildi"

"Vanlı Kara Haydar" olarak tanınan ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan tutuklanan Mehmet Fatih Tançalan'ın eşi Çağla Öz'ün ifadeleri ortaya çıktı. Çağla Öz'ün soruşturma kapsamında verdiği ifadede, düğün takıları ve eşinin bazı uygulamalarına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulunduğu belirtildi. A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, detayları canlı yayında aktardı.