Göktürk'te kira zammı kavgası! Kick boks hocası kadın eğitmene böyle saldırdı

Göktürk'te bir spor salonunda kira zammı nedeniyle çıkan kavgada kick boks hocası Gökhan Ş. (50), spor eğitmeni Selma Y.'yi (33) darbetti. Selma Y., yaşanan olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Bana durup dururken kirayı 25 bin liradan 40 bin liraya çıkardığını söyledi. Ben bunu ödemeyeceğimi, yeni bir yer bakana kadar kirayı 25 bin liradan vermeye devam edeceğimi söyledim. Ona yeni yer bulunca çıkacağımı belirttim. 'Hayır, 40 bin lira vereceksin, seni öldürürüm. Defol git buradan' dedi. Bir kere vurdu. Daha sonra 'Kameraya çekiyorum seni' dediğimde bana karşı tekme attı. Tekme göğsüme geldi" ifadelerini kullandı.