Yasağa uymayan genç ekiplere yakalanınca: Allah bana ceza veriyor | Video

Hafta sonu iki günlük sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından gece saatlerinde Alibeyköy’de devriye gezen polis ekipleri, yasağı delen 21 yaşındaki genci yakaladı. 35 gündür evden çıkmadığını belirterek kurtulmak için çeşitli bahaneler sıralayan gence 3 bin 182 lira idari para cezası kesildi. Cezayı duyan genç, “Allah bana ceza veriyor” dedi.