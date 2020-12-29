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"Yas tutan kuğu" 23 tren seferini engelledi

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Giriş: 29.12.2020 10:02
Güncelleme:29.12.2020 10:35
Bu fotoğraf karesi Almanya'dan. Bir kuğu, yüksek hızlı tren hattında, gerilim hattı kablolarına takılınca öldü. Rayların üzerinde 'yas tutan' bir kuğu 23 tren seferinin rötar yapmasına neden oldu.

Bu fotoğraf karesi Almanya'dan. Bir kuğu, yüksek hızlı tren hattında, gerilim hattı kablolarına takılınca öldü.

Rayların üzerinde 'yas tutan' bir kuğu 23 tren seferinin rötar yapmasına neden oldu.

Polis, 23 Aralık'ta yaşanan ve kamuoyuna yeni açıklanan olayda 50 dakika kadar rötar gerçekleştiğini bildirdi.

FULDA NEHRİNE BIRAKILDI

Yerel medyada yer alan haberlere göre ise itfaiye ekiplerinin, telef olan kuğuyu ve rayların üzerinde 'yas tutan' kuğuyu bulunduğu yerden çıkarmak için özel ekipman kullandığı belirtilerek, 'yas tutan' kuğunun Fulda Nehri'ne serbest bırakıldığı ifade edildi.

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