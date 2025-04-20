20 Nisan 2025, Pazar
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“Yarim İstanbul’u mesken mi tuttun?" türküsünün hikayesi
Anadolu insanının hayattaki en büyük mücadelesidir hasret ve gurbet. Türkülerinin ağıtlarının çoğunda hasret ve gurbet vardır. İşte o türkülerden birinin hikayes... İşte kocası İstanbul'a çalışmaya gidip aradan yedi yıl geçmesine karşın dönmeyen ve bir haber de vermeyen gelinin ağıdı "Yarim İstanbul'u mesken mi tuttun?"un hikayesi...