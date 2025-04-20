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Yarim İstanbul’u mesken mi tuttun? türküsünün hikayesi

“Yarim İstanbul’u mesken mi tuttun?" türküsünün hikayesi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 20.04.2025 10:46
Anadolu insanının hayattaki en büyük mücadelesidir hasret ve gurbet. Türkülerinin ağıtlarının çoğunda hasret ve gurbet vardır. İşte o türkülerden birinin hikayes... İşte kocası İstanbul'a çalışmaya gidip aradan yedi yıl geçmesine karşın dönmeyen ve bir haber de vermeyen gelinin ağıdı "Yarim İstanbul'u mesken mi tuttun?"un hikayesi...
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Yarim İstanbul’u mesken mi tuttun? türküsünün hikayesi
Yarim İstanbul’u mesken mi tuttun?
Yarim İstanbul’u mesken mi tuttun?
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