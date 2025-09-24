Yargıtay’da emsal karar soyadı kanunu! Yargıtay: Çocuk babasının soyadını alabilir

Antalya'da yaşayan bir kadın eski eşinden boşanmasının ardından velayeti kendisine verilen çocuğunun soyadını yeni evlendiği eşinin soyadı ile değiştirmek istedi. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi verdiği emsal kararla birlikte böyle bir şeyin söz konusu olamayacağını gözler önüne serdi. İşte detaylar...

