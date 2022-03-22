22 Mart 2022, Salı
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Yargı’nın yıldızı Pınar Deniz’den Kaan Urgancıoğlu açıklaması! Yargı’nın yıldızı Pınar Deniz'in sevgilisi var mı? Yargı’nın yıldızı Pınar Deniz'den sevgili açıklaması!
Yargı'da canlandırdığı Ceylin karakteriyle bu sezonun en çok konuşulan isimlerinden olan Pınar Deniz, özel hayatıyla da dikkat çekti. Yiğit Kirazcı ile ilişkisini kısa süre önce sonlandıran Deniz Nişantaşı'nda kameralara yakalandı. Ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtlayan güzel oyuncudan beklenen Kaan Urgancıoğlu açıklaması geldi. Aşk yaşadıkları iddiasına son noktayı koydu. İşte Pınar Deniz'in açıklamaları...