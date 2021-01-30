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Yaralı hayvanları tedavi merkezi! 450 hayvan iyileştirilerek doğaya salındı

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.01.2021 11:51
Güncelleme:30.01.2021 11:56
Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde yaralı hayvanlar rehabilite edilerek tekrar doğaya salınıyor. 2020 yılında 450 hayvan iyileştirilerek doğal yaşamına geri salındı. Detayları A Haber ekibinden Mehmet Sabri Uğurbaş aktardı.

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