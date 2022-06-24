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Yanlışlıkla gaza bastı! Su kanalına düştü

İHA
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Giriş: 24.06.2022 16:13
Tayvan’da bir sürücü, kırmızı ışıkta beklerken yanlışlıkla gaza basıp motosikletliye çarptı. Panikleyen sürücü durmak yerine devam ederek su kanalına düştü.

Tayvan'ın Hsinchu şehrinde büyük bir felaketin eşiğinden dönüldü. Soyadı Xie olduğu öğrenilen 62 yaşındaki bir sürücü, kırmızı ışıklarda beklerken aniden gaza basarak önünde duran motosiklete çarptı. Motosikletliye çarptığı için paniklediğini ve fren yapmayı unuttuğunu söyleyen sürücü, aşırı hız yapıp zikzak çizerek aracı sürmeye devam etti. Yaklaşık 300 metre sonra karşısına çıkan köprüye çarparak ve su kanalına düştü.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Sürücü kırmızı ışıklarda durduğu sırada yanlışlıkla gaza bastığını ifade ederken, aracın çarptığı 70 yaşındaki motosiklet sürücüsünün kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı ve hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.

Kazadan sonra sürücü hakkında soruşturma başlatan polis yaptığı açıklamada, sürücünün olay sırasında alkollü olmadığını ve araçta arıza olmadığını belirtti. İfadesi alınan sürücü tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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