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Yangınların baş sorumlusu mangal

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Giriş: 18.08.2020 12:33
Güncelleme:18.08.2020 12:36
Son günlerde artan orman yangınları ağaçları ve üzerinde yaşayan canlıları maalesef yakıp kül ediyor. Orman yangınlarının baş sorumlusu olarak da mangal ateşi gösteriliyor. Yasağa rağmen piknikçilerin yaktığı ateş yangına sebep oluyor. Peki ne gibi önlemler alınmalı? Buna nasıl son verilecek? Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş, aktardı. TÜYAK kurucu ve onursal başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Son günlerde artan orman yangınları ağaçları ve üzerinde yaşayan canlıları maalesef yakıp kül ediyor. Orman yangınlarının baş sorumlusu olarak da mangal ateşi gösteriliyor. Yasağa rağmen piknikçilerin yaktığı ateş yangına sebep oluyor. Peki ne gibi önlemler alınmalı? Buna nasıl son verilecek? Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş, aktardı. TÜYAK kurucu ve onursal başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Yangınların baş sorumlusu mangal
Yangınların baş sorumlusu mangal
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