13 Nisan 2023, Perşembe
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Yangında evini ve hayvanlarını kaybetmişti! Akça ailesi de yeni evine kavuştu
2021 yılında tarihin en büyük orman yangınlarından birini yaşayan Manavgat yaralarını sarmaya devam ediyor. Bölgede afeti en ağır şekilde yaşayanlardan biri de 64 yaşındaki Mithat Akça. Ekibimiz Akça'nın TOKİ tarafından yapılan yeni evine konuk oldu ve hikayesini dinledi.