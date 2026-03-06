Küresel piyasalarda savaş paniği! Borsalar çakıldı, nakde kaçış başladı: İşte savaşın korkutan faturası

CANLI YAYIN
Dünyaİsrail'den Beyrut'a bombardıman! A Haber bölgede
Gündem2035 tehlikesi: Çin ABD’yi silecek mi?
Özel HaberOrta Doğu’da din kartını kim sürdü?
DünyaHameney'in konutunun vurulduğu anlar kamerada
Özel HaberKüresel piyasalarda savaş paniği: Borsalar çakıldı, nakde kaçış başladı I Uzman A Haber'de değerlendirdi
Ortadoğu'da giderek tırmanan İsrail-İran gerilimi ve bölgedeki çatışma ortamı, küresel piyasalarda adeta deprem etkisi yarattı. Savaşın ekonomik faturası her geçen gün ağırlaşırken, panikleyen yatırımcılar riskli varlıklardan hızla kaçarak nakde yöneldi. Beklentilerin tam aksine kriz dönemlerinin güvenli limanı olan altın ve gümüşe hücum yaşanmazken, Körfez ve Asya borsalarında sert düşüşler kayda geçti. A Haber canlı yayınına katılan A Para Haber Müdür Yardımcısı Uğur Korkmaz, savaşın uzaması halinde sadece askeri maliyetin 5 trilyon doları bulabileceğini, gıda, enerji ve turizm krizlerinin de eklenmesiyle küresel faturanın onlarca trilyon dolara ulaşabileceğini belirtti.

