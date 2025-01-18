’Yan bakma’ kavgası kamerada!

Olay, Ataşehir Kayışdağı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, T.Ö, Ö.K, A,A ve R.T ile S.Y arasında yan baktın bahanesiyle kavga çıktı. Arkadaş olan R.T ve S.Y ile diğer şahıslar, cadde üzerindeki bir işletmede yan bakma nedeniyle tartışma yaşadı. Tartışma sonrası şahıslar olay yerinden ayrıldı. R.T ve S.Y işletmeden araç ile ayrılmalarının hemen ardından şüpheli şahıslar tarafından önleri kesildi. İkilinin araçtan inmesinin ardından tartışma kavgaya dönüştü. Yaşanan kavgada S.Y bıçaklanarak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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