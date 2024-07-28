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Yalova'da orman yangını! Armutlu ilçesindeki yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor

Yalova'da orman yangını! Armutlu ilçesindeki yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.07.2024 18:41
Yalova'nın Armutlu ilçesinde 2 farklı noktada çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Detayları A Haber muhabiri Özgür Yıldız aktardı.
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