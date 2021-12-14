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Yalova’da korkunç ölüm! Uçurumdan düşerek can verdi

İHA
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Giriş: 14.12.2021 13:24
Yalova'nın Altınova ilçesinde bir vatandaş Ballıkaya’dan manzarayı seyretmek istedi. O sırada dengesini kaybeden şahıs, hemen hemen 150 metre yükseklikten çakılarak yaşamını yitirdi.

Yalova'nın Altınova ilçesinde bir vatandaş manzarayı seyretmek için uçurumun kenarına yaklaştı. Ardından da dengesini kaybederek 150 metre yükseklikten yere çakıldı.

CESEDİ BULUNDU

Yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen Altınova Belediyesi İtfaiyesi, uçurumdan düşen Osman Dağdeviren'e ulaştı.

Olay yerine gelen AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri, uçurumdan düşerek hayatını kaybeden vatandaşı düştüğü yerden çıkartarak yetkililere teslim etti.

Dağdeviren'in cenazesi otopsi için Yalova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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