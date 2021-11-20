20 Kasım 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Yalova’da inşaatı tamamlanan cami davalık oldu! “Cami deniz manzarasını kapattı” şikayeti

Yalova’da inşaatı tamamlanan cami davalık oldu! “Cami deniz manzarasını kapattı” şikayeti

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.11.2021 10:01
Güncelleme:20.11.2021 10:01
Yalova Bağlarbaşı Mahallesi’nde hayırseverlerin yaptığı cami ibadete açılmaya az bir zaman kala davalık oldu. Caminin etrafındaki arsa sahipleri "Deniz manzaramızı kapattı" diyor.

Büyük bir heyecanla yapılan ve emek harcanan cami şimdi yıkılmak isteniyor. Yalova Bağlarbaşı'nda bulunan cami arsa sahipleri tarafından şikayet edildi. Nedeni ise deniz manzarasının kapanması.

Yapımı tamamlanan hacı hafız yaşar yıldırım camisinin etrafındaki arsanın sahipleri deniz manzarasının kapandığını öne sürdü. Bölgede camiye gerek olmadığını da iddia ettiler. Camiyi davalık eden arsa sahipleri tepkileri üzerine çekti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
“Cami deniz manzarasını kapattı” şikayeti
“Cami deniz manzarasını kapattı” şikayeti
İstanbul’da acil servis doktoruna saldırı kamerada!
İstanbul'da acil servis doktoruna saldırı kamerada!
Vahşet! Sokak ortasında öldürdü
Vahşet! Sokak ortasında öldürdü
Polisle arkadaşını ayırmak isterken canından oldu
Polisle arkadaşını ayırmak isterken canından oldu
TEM’de 10 araçlı zincirleme kaza yaralılar var
TEM’de 10 araçlı zincirleme kaza yaralılar var
Aniden bastıran kar yağışı yolu kapattı
Aniden bastıran kar yağışı yolu kapattı
Küçük Müslüme’nin cenazesi Mersin’e getirildi
Küçük Müslüme'nin cenazesi Mersin'e getirildi
Müslüme’nin cenazesi Mersin’e gönderildi
Müslüme'nin cenazesi Mersin'e gönderildi
Kız arkadaşını ve kendisini öldürdü
Kız arkadaşını ve kendisini öldürdü
İstanbul’da tekstil atölyesinde yangın
İstanbul'da tekstil atölyesinde yangın
Zincirleme trafik kazası 7 araç birbirine girdi
Zincirleme trafik kazası 7 araç birbirine girdi
Özel harekat ekipleri evi ablukaya aldı
Özel harekat ekipleri evi ablukaya aldı
Daha Fazla Video Göster