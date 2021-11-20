Yalova’da inşaatı tamamlanan cami davalık oldu! “Cami deniz manzarasını kapattı” şikayeti

Yalova Bağlarbaşı Mahallesi’nde hayırseverlerin yaptığı cami ibadete açılmaya az bir zaman kala davalık oldu. Caminin etrafındaki arsa sahipleri "Deniz manzaramızı kapattı" diyor.

Büyük bir heyecanla yapılan ve emek harcanan cami şimdi yıkılmak isteniyor. Yalova Bağlarbaşı'nda bulunan cami arsa sahipleri tarafından şikayet edildi. Nedeni ise deniz manzarasının kapanması.

Yapımı tamamlanan hacı hafız yaşar yıldırım camisinin etrafındaki arsanın sahipleri deniz manzarasının kapandığını öne sürdü. Bölgede camiye gerek olmadığını da iddia ettiler. Camiyi davalık eden arsa sahipleri tepkileri üzerine çekti.