Yalova Termal’de otel yangını

Yalova'nın Termal ilçesinde bir otelin çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Alınan bilgiye göre, Gökçedere Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir otelin makine dairesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede dumanlar tüm binayı sardı. Otel çalışanları ve müşteriler binadan tahliye edilirken, olay yerine gelen Termal, Yalova ve Çınarcık itfaiyeleri yangına müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangında otel hasar görürken, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.

