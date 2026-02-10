CANLI YAYIN
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Bakan Fidan'ın "Sırada Irak" mesajı yankı uyandırdı: Terör operasyonu mu düzenlenecek?

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bir canlı yayında Suriye'deki gelişmelere değinerek "Bu işin bir de Irak ayağı var" dedi. "Suriye ayağı bittikten sonra Irak ayağı da var. İnşallah Irak da buradakilerden ders çıkarır" diyerek PKK'lı teröristlerden bahsetti. Fidan'ın "Daha akıllı kararlar alırlar ve oradaki geçiş daha kolay olur" sözleri sonrası akıllara "Irak'a terör operasyonu mu düzenlenecek? sorusu geldi. A Haber'de Fidan'ın sözleri ve bunun arka planı detaylıca ele alındı.

