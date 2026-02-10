CANLI YAYIN
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Yapay zeka destekli dev operasyon I 14 ilde zehir şebekesine darbe

Türkiye uyuşturucuyla mücadelede yeni bir döneme geçti. İstanbul merkezli 14 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen dev operasyonda, Türk polisinin kendi imkanlarıyla geliştirdiği yapay zeka destekli "Avcı Projesi" ilk kez kullanıldı. 5 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından, uyuşturucu tacirlerinin şifreli mesaj ağlarını deşifre eden emniyet güçleri, 305 şüpheliyi kıskıvrak yakalayarak zehir şebekelerine büyük bir darbe indirdi. Operasyonun perde arkasına A Haber ulaştı.

