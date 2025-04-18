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Yalnız yaşadığı evde ölü bulundu! Erkek arkadaşı adliyeye sevk edildi

Yalnız yaşadığı evde ölü bulundu! Erkek arkadaşı adliyeye sevk edildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 18.04.2025 17:44
Antalya’da yalnız yaşadığı evde ölü bulunan 36 yaşındaki Gözde Gökalp’in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Adli Tıp önünde ayakta durmakta zorlanan baba, yakınlarının yardımıyla güçlükle yürüyebildi. Gökalp’in ölümüyle ilgili gözaltına alınan erkek arkadaşı adliyeye sevk edildi.
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Yalnız yaşadığı evde ölü bulundu! Erkek arkadaşı adliyeye sevk edildi
Yalnız yaşadığı evde ölü bulundu! Erkek arkadaşı adliyeye sevk edildi
Yalnız yaşadığı evde ölü bulundu! Erkek arkadaşı adliyeye sevk edildi
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