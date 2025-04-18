18 Nisan 2025, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Yalnız yaşadığı evde ölü bulundu! Erkek arkadaşı adliyeye sevk edildi
Antalya’da yalnız yaşadığı evde ölü bulunan 36 yaşındaki Gözde Gökalp’in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Adli Tıp önünde ayakta durmakta zorlanan baba, yakınlarının yardımıyla güçlükle yürüyebildi. Gökalp’in ölümüyle ilgili gözaltına alınan erkek arkadaşı adliyeye sevk edildi.