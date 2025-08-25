25 Ağustos 2025, Pazartesi

Yakutiye’de tekmeli yumruklu kavga kamerada

Giriş: 25.08.2025 12:24
Erzurum’un Yakutiye ilçesi Muratpaşa Mahallesi’nde çıkan kavga amatör kameralara yansıdı. Sebebi henüz öğrenilemeyen kavgada birkaç kişinin bir kişiyi darp ettiği görüntülere yansıdı. O anları çevredeki vatandaşlar cep telefonu kameralarıyla kaydetti. Görüntülerde şahısların tekme ve yumruklarla saldırdığı anlar dikkat çekti. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
