Yakutiye’de tekmeli yumruklu kavga kamerada

Erzurum’un Yakutiye ilçesi Muratpaşa Mahallesi’nde çıkan kavga amatör kameralara yansıdı. Sebebi henüz öğrenilemeyen kavgada birkaç kişinin bir kişiyi darp ettiği görüntülere yansıdı. O anları çevredeki vatandaşlar cep telefonu kameralarıyla kaydetti. Görüntülerde şahısların tekme ve yumruklarla saldırdığı anlar dikkat çekti. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN