02 Eylül 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Yakalanma anları kamerada: İş yeri kurşunlama olayında tutuklu sayısı 6'ya yükseldi
Yakalanma anları kamerada: İş yeri kurşunlama olayında tutuklu sayısı 6’ya yükseldi

Yakalanma anları kamerada: İş yeri kurşunlama olayında tutuklu sayısı 6'ya yükseldi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.09.2025 09:45
Adana'nın Kozan ilçesinde bir iş yerine 3 gün arayla iki kez silahlı saldırı düzenleyenlerin de aralarında olduğu şüphelilerin yakalanmasıyla birlikte olayla ilgili tutuklu sayısı 6'ya yükseldi. Tutuklanan şüpheliler saklandıkları havalandırma boşluğunda yakalanırken o anlar saniye saniye kameraya yansıdı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Yakalanma anları kamerada: İş yeri kurşunlama olayında tutuklu sayısı 6’ya yükseldi
Feci kaza: 3 ölü 2 yaralı
Feci kaza: 3 ölü 2 yaralı
KYK yurt başvuruları ne zaman?
KYK yurt başvuruları ne zaman?
Hurdalıkta yakalandı
Hurdalıkta yakalandı
Yakalanma anları kamerada
Yakalanma anları kamerada
Sıcak hava yurt genelinde etkili olacak
Sıcak hava yurt genelinde etkili olacak
Anne bebeğini çöpe atıp markete gitmiş!
Anne bebeğini çöpe atıp markete gitmiş!
Orman yangını! Köy evleri küle döndü
Orman yangını! Köy evleri küle döndü
Diyarbakır’da uyuşturucu operasyonu
Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu
Vali Gül A Haber’de
Vali Gül A Haber'de
Kırmızı bültenle aranan 12 suçlu Türkiye’ye getirildi
Kırmızı bültenle aranan 12 suçlu Türkiye’ye getirildi
16 yaşındaki Hira başından vurularak katledildi
16 yaşındaki Hira başından vurularak katledildi
Baba küçük oğluna hırsızlık yaptırdı
Baba küçük oğluna hırsızlık yaptırdı
Daha Fazla Video Göster