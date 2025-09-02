02 Eylül 2025, Salı
Yakalanma anları kamerada: İş yeri kurşunlama olayında tutuklu sayısı 6'ya yükseldi
Adana'nın Kozan ilçesinde bir iş yerine 3 gün arayla iki kez silahlı saldırı düzenleyenlerin de aralarında olduğu şüphelilerin yakalanmasıyla birlikte olayla ilgili tutuklu sayısı 6'ya yükseldi. Tutuklanan şüpheliler saklandıkları havalandırma boşluğunda yakalanırken o anlar saniye saniye kameraya yansıdı.