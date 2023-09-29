Yağışlar ne kadar sürecek? Yağmur artık sel mi demek?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu , Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Öte yandan İstanbul, Bursa, Bilecik ve Yalova, Bolu, Kocaeli, Zonguldak, Düzce, Kastamonu, Sakarya, Bartın ve Karabük için sarı kodlu uyarı verildi. Şiddetli yağış ne kadar sürecek? İstanbul'da yağış hafta sonu da devam edecek mi? İstanbul'da hangi bölgelerde su basma riski var? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan meteoroloji uzmanı Güven Özdemir değerlendirdi.

İstanbul Valiliği, kentte etkili olan sağanakla ilgili açıklama yaptı. İşte selin bilançosu…

EN FAZLA YAĞIŞ ARNAVUTKÖY'DE

METREKAREYE

- ARNAVUTKÖY'DE 218

- ÇATALCA'DA 49,8

- SİLİVRİ'DE 42,5

- SANCAKTEPE'DE 32,5 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ

KENT GENELİNDE 769 OLAY YAŞANDI

- ARNAVUTKÖY: 241

- GAZİOSMANPAŞA: 202

- SULTANGAZİ: 105

- KAĞITHANE: 70

- SANCAKTEPE: 64

- BAŞAKŞEHİR: 32

- SULTANBEYLİ: 28

- ŞİŞLİ: 17

- EYÜPSULTAN: 7

- SARIYER: 2

- KÜÇÜKÇEKMECE: 1

HANGİ ÜLKELER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ TEHDİDİ ALTINDA?

Orta Amerika

*İklim krizi ile birlikte yaşam koşulları ağırlaşıyor, göç eğilimi artıyor

Ekvator Amazonları

*Aşırı yağışlar tarım arazilerini su altında bırakıyor.

*Gıda güvenliği problemi ortaya çıkıyor. Norveç, İsveç, Finlandiya, Rusya

* Hava sıcaklıkları yükseliyor

*Kış yağmurlarında yaşanan artıştan dolayı hayvancılığın geleceği tehlikede

Avustralya

*Düzensiz gelgitler, su seviyelerindeki artışlar, kıyısal erozyon ve ani su baskınları yaşamı zorlaştırıyor

Kuzey Kutup Bölgesi

* Buzul erimeleri ile geri çekilmelerinden dolayı ekosistem bozuluyor