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Yağışlar ne kadar sürecek? Yağmur artık sel mi demek?
İstanbul Valiliği, kentte etkili olan sağanakla ilgili açıklama yaptı. İşte selin bilançosu…
EN FAZLA YAĞIŞ ARNAVUTKÖY'DE
METREKAREYE
- ARNAVUTKÖY'DE 218
- ÇATALCA'DA 49,8
- SİLİVRİ'DE 42,5
- SANCAKTEPE'DE 32,5 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ
KENT GENELİNDE 769 OLAY YAŞANDI
- ARNAVUTKÖY: 241
- GAZİOSMANPAŞA: 202
- SULTANGAZİ: 105
- KAĞITHANE: 70
- SANCAKTEPE: 64
- BAŞAKŞEHİR: 32
- SULTANBEYLİ: 28
- ŞİŞLİ: 17
- EYÜPSULTAN: 7
- SARIYER: 2
- KÜÇÜKÇEKMECE: 1
HANGİ ÜLKELER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ TEHDİDİ ALTINDA?
Orta Amerika
*İklim krizi ile birlikte yaşam koşulları ağırlaşıyor, göç eğilimi artıyor
Ekvator Amazonları
*Aşırı yağışlar tarım arazilerini su altında bırakıyor.
*Gıda güvenliği problemi ortaya çıkıyor. Norveç, İsveç, Finlandiya, Rusya
* Hava sıcaklıkları yükseliyor
*Kış yağmurlarında yaşanan artıştan dolayı hayvancılığın geleceği tehlikede
Avustralya
*Düzensiz gelgitler, su seviyelerindeki artışlar, kıyısal erozyon ve ani su baskınları yaşamı zorlaştırıyor
Kuzey Kutup Bölgesi
* Buzul erimeleri ile geri çekilmelerinden dolayı ekosistem bozuluyor