Yağışlar devam edecek mi? Bugün hava durumu nasıl olacak? İstanbul'a kar yağacak mı? Canlı yayında anlattı

Son dakika haberi... Meteoroloji İstanbul için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı yaptı. Bugün hava durumu nasıl olacak? İstanbul'a kar yağacak mı? 13 Ocak 2021 Çarşamba günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Erzurum, Muş, Bingöl çevreleri ve Edirne'nin güney kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Detayları A Haber muhabiri Erdal Kuruçay aktardı. İşte 13 Ocak 2021 Çarşamba hava durumu tahminleri...

Son dakika haberi... Meteoroloji İstanbul için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı yaptı. Bugün hava durumu nasıl olacak? İstanbul'a kar yağacak mı? 13 Ocak 2021 Çarşamba günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Erzurum, Muş, Bingöl çevreleri ve Edirne'nin güney kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Detayları A Haber muhabiri Erdal Kuruçay aktardı. İşte 13 Ocak 2021 Çarşamba hava durumu tahminleri...