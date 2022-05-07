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Winston, Camel, Monte Carlo, LD sigara fiyatları kaç TL oldu? 5 Mayıs 2022 sigara zammı
Sigara fiyatlarına gelen zammın ardından gözler JTI grubuna ait sigara markalarına çevrildi. Winston, Camel, Monte Carlo ve LD markalarının yer aldığı JTI grubunda sigara fiyatlarının ne kadar olduğu merak ediliyor. 2022 güncel sigara fiyatlarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2022 Winston, Camel, Monte Carlo, LD sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
JTI SİGARA FİYATLARI
Winston Slender: 26 TL
Winston Deep Blue & Dark Blue: 26 TL
Winston: 27 TL
Winston Xsence Black&Gray: 28 TL
Camel Slender: 25,50 TL
Camel: 26 TL
Monte Carlo: 25,50 TL
LD: 25,50 TL