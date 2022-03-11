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Vortex nedir? Aybar kar fırtınası ne kadar etkili olacak? Kar yağışı ne kadar sürecek? Uzman isim A Haber’de anlattı

A Haber
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Giriş: 11.03.2022 12:17
Son dakika hava durumu haberi... İstanbul’da 12 saat aralıksız kar uyarısı var. 1987 gibi olur mu? Cumartesi akşamı ve pazar gününe dikkat çekiliyor. Peki "Vortex" ne demek? A Haber Meteoroloji Danışmanı Esra Bayhan canlı yayında anlattı. Bayhan, "Ülkemize Sibirya üzerinden geldi Ocak ayında kutuplar üzerinden gelmişti soğuk hava. Ukrayna, Rusya’ya uğradı ardından ülkemize doğru geldi. Ukrayna’da da sıcaklıkları eksi 14-15 derecelere düşürdü. Bizim beklediğimiz şuydu bahsettiğimiz sistem Karadeniz üzerine gelip kuvvetlenebilir diye bir tehlike söz konusuydu. Biz bu duruma Vortex diyoruz. Şimdiki tahminlerimiz tam İstanbul girişinde Vortex’in yaşanabileceğiyle ilgili." dedi.
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