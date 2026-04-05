Tabloyu alt üst eden Ortadoğu gerçeği: Amerika’nın “havada tam hakimiyet” illüzyonu çöktü!

ABD’nin “İran Hava Sahasında Tam Hakimiyet Sağladık” iddiası, sahada yaşanan kayıplarla adeta boşa çıktı. Emekli Hava Pilot Tuğgeneral Dr. Hüseyin Fazla, A Haber ekranlarında Amerikan uçaklarının vurulma ve hasar alma süreçlerini tek tek anlattı. F-35’ten F-15’e, E-3 Sentry’den A-10 ve Reaper’lara kadar tüm detaylar gözler önüne seren Fazla, İran’ın etkili savunma sistemlerinin, ABD ve müttefiklerini şaşkına çevirdiğini söyledi.