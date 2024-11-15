VIP araçla seyyar botoks! Lise mezunu sahte estetik uzmanı yakalandı

Geçtiğimiz gün Antalya'da lise mezunu olan Raşit G., güzellik merkezine dönüştürdüğü VIP minibüsünde kaçak tıbbi işlemler yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Sahte güzellik uzmanının mağdur ettiği isimler de ortaya çıkmaya başladı. Raşit G.'nin güzellik merkezine çevirdiği minibüste yaptırdığı lazer işlemi sonucu yüzünde izler kalan Hicran Çukur isimli mağdur yaşadıklarını anlattı. Raşit G.'nin kendisini "Dermatolog" olarak tanıttığını iddia eden Çukur, "Kendisine inanıp işlem yaptırdım. Yüzümde derin yanıklar oluştu. Yanıklar için hala özel hastanede tedavim sürüyor. Lekelerimin bir kısmı hala duruyor. Psikolojim bozuldu." dedi.

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