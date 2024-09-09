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Verimli topraklarda domatesler tarlada kaldı!

Verimli topraklarda domatesler tarlada kaldı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 09.09.2024 23:32
Balıkesir'in verimli toprakları olarak bilinen Sındırgı ve Bigadiç ilçelerinde domates üreticileri mallarını satamamaktan şikayetçi. Firmaların domatesi almamak için bahaneler uydurduğunu söyleyen üreticiler, dönümde 25 bin TL civarında zarar ettiklerini ifade ettiler.
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Verimli topraklarda domatesler tarlada kaldı!
Verimli topraklarda domatesler tarlada kaldı!
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