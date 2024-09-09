09 Eylül 2024, Pazartesi
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Verimli topraklarda domatesler tarlada kaldı!
Balıkesir'in verimli toprakları olarak bilinen Sındırgı ve Bigadiç ilçelerinde domates üreticileri mallarını satamamaktan şikayetçi. Firmaların domatesi almamak için bahaneler uydurduğunu söyleyen üreticiler, dönümde 25 bin TL civarında zarar ettiklerini ifade ettiler.