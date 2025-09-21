21 Eylül 2025, Pazar
Vefakar anneanne; depremde vefat eden kızının ve damadının emaneti olan 3 torunuyla hayata tutundu
Hatay’da asrın felaketinde kızını, damadını ve torununu kaybeden Nazlı Varan, depremde enkazdan kurtarılan 3 torunuyla birlikte yaşayarak hayata tutunmaya devam ediyor. Torunlarına hem anne hem de baba olmaya çalışan Varan’ın yürek ısıtan davranışı takdir topluyor.