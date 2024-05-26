Vefa dolu 58 yıllık hayat arkadaşlığı

Acısıyla, tatlısıyla tam 58 yıl aynı yastığa baş koydular. Ancak eşi yatağa mahkum olunca, 82 yaşındaki Mahmut Özdemir için zor günler başladı. Yaşlı adam karısına olan sevgisiyle, zorlukların üstesinden gelmeyi başardı. İşte Malatya'da yaşayan Mahmut - Mürüvet Özdemir çiftinin yarım asrı geride bırakan hikayesi...

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