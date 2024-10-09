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Vatan ve bayrak sevgisi bitmez!

Vatan ve bayrak sevgisi bitmez!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 09.10.2024 18:14
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde dere yatağına düşen Türk bayrağını yerden alan itfaiye personeli, öpüp alnına koydu.
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