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Vatan Caddesi'nde korkunç kaza! Yaralılar var
Son dakika haberi... İstanbul'un Fatih İlçesi'ne bağlı Vatan Caddesi üzerinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Vatan Caddesi üzerinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.