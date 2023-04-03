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Van’da Büyük Rus Pazarı Çarşısı'nda yangın

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Giriş: 03.04.2023 11:09
Son dakika haberi... Van'daki Büyük Rus Pazarı Çarşısı'nda yangın çıktı. Ekipler alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
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