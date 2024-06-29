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Van kedileri renkli gözleriyle dikkat çekiyor! Nesillerinin korunması için özenle bakılıyor

ahaber.com.tr
Pınar Özenç
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Giriş: 29.06.2024 16:35
Bir gözü mavi diğeri kehribar renkli olan dünyaca ünlü Van kedileri, Van'ın önemli değerleri arasında yer alıyor. Bembeyaz tüyleriyle de ünü ülke sınırlarını aşan Van kedilerine Kedi Villası'nda özenle bakılıyor.
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