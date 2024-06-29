Van kedileri renkli gözleriyle dikkat çekiyor! Nesillerinin korunması için özenle bakılıyor

Bir gözü mavi diğeri kehribar renkli olan dünyaca ünlü Van kedileri, Van'ın önemli değerleri arasında yer alıyor. Bembeyaz tüyleriyle de ünü ülke sınırlarını aşan Van kedilerine Kedi Villası'nda özenle bakılıyor.

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