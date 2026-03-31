Kanlı yasayı protestoya insanlık dışı muamele! İsrail'de göstericilere müdahale anları A Haber'de

İsrail parlamentosu Knesset’in Filistinli mahkumlar için idam cezasını öngören yasayı onaylamasının ardından Kudüs ve Tel Aviv sokakları karıştı. Kararı protesto etmek isteyen protestocular, İsrail polisinin orantısız gücü ve sert müdahalesiyle karşı karşıya kaldı. A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu, bölgedeki sıcak gelişmeleri, polisin göstericilere yönelik acımasız tavrını ve yaralanan gazetecilerin durumunu yerinden aktardı.