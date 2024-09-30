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Van Havalimanı'nda yangın paniği!

Van Havalimanı'nda yangın paniği!

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 30.09.2024 14:09
Van Ferit Melen Havalimanı'nda elektrik panosundan kaynaklanan duman korku yarattı. Havaalanının bekleme salonu dumanla dolarken, bir seferde ise gecikme yaşandı.
Van Havalimanı’nda yangın paniği!
Van Havalimanı'nda yangın paniği!
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