22 Ağustos 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Vahşi doğa belgesellerini aratmayan görüntüler Türkiye’den! Avladığı yılanı yutamayan kartal...

Vahşi doğa belgesellerini aratmayan görüntüler Türkiye’den! Avladığı yılanı yutamayan kartal...

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.08.2022 16:51
Vahşi doğa belgesellerinde rastlanan olay Türkiye'de gerçekleşti. Düzce'nin Yığılca ilçesinde avladığı yılanı yutamayan kartal boğulma tehlikesi geçirdi. Bakın nasıl çıkarıldı…
Görüntüler Türkiyeden! Avladığı yılanı... GÖRÜNTÜLER TÜRKİYE'DEN! AVLADIĞI YILANI...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Avladığı yılanı yutamayan kartal...
Avladığı yılanı yutamayan kartal...
İstanbul’da panik anları
İstanbul'da panik anları
11 bin liraya işçi bulamıyoruz
"11 bin liraya işçi bulamıyoruz"
Düşen minibüsü elleriyle tutan kadınlar
Düşen minibüsü elleriyle tutan kadınlar
Denizde ölümle burun buruna geldiler
Denizde ölümle burun buruna geldiler
Bozuk yol tehlike saçıyor!
Bozuk yol tehlike saçıyor!
İstanbul ve birçok kent için sağanak uyarısı
İstanbul ve birçok kent için sağanak uyarısı
Haşemelı kadını havuza almayanlara hapis şoku
Haşemelı kadını havuza almayanlara hapis şoku
Altın fiyatlarında yön ne olur?
Altın fiyatlarında yön ne olur?
Belediye otobüsü kamyona çarptı
Belediye otobüsü kamyona çarptı
Evli adamla birlikte olan kadının dehşeti yaşadı
Evli adamla birlikte olan kadının dehşeti yaşadı
İplik fabrikasında yangın
İplik fabrikasında yangın
Daha Fazla Video Göster