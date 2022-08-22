22 Ağustos 2022, Pazartesi
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Vahşi doğa belgesellerini aratmayan görüntüler Türkiye’den! Avladığı yılanı yutamayan kartal...
Vahşi doğa belgesellerinde rastlanan olay Türkiye'de gerçekleşti. Düzce'nin Yığılca ilçesinde avladığı yılanı yutamayan kartal boğulma tehlikesi geçirdi. Bakın nasıl çıkarıldı…