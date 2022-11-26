Uzmanlardan bitki çayı uyarısı! Bitki çayları nasıl tüketilmeli?

Kış aylarının gelmesiyle birlikte bağışıklığını desteklemek isteyenlerin bitki çaylarına talebi arttı. Peki bitki çayları nasıl tüketilmeli? Detayları A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı. Beslenme Uzmanı Derya Zünbülcan konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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