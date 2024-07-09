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Uzmanlar glütensiz beslenmeye karşı! Sadece hassasiyeti olanlar uzak durmalı

ahaber.com.tr
Pınar Özenç
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Giriş: 09.07.2024 18:31
Çevrenizde herhangi bir sağlık problemi olmadığı halde, glütensiz beslenmeye özen gösterenler mutlaka vardır. Bunun nedeni; glütensiz gıdaların çok daha sağlıklı olduğu algısı. Ama uzmanlar aynı fikirde değil. Özeti; eğer glüten hassasiyetiniz yoksa böyle beslenmenize gerek yok.
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Uzmanlar glütensiz beslenmeye karşı!
Uzmanlar glütensiz beslenmeye karşı!
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