Uzmanlar glütensiz beslenmeye karşı! Sadece hassasiyeti olanlar uzak durmalı

Çevrenizde herhangi bir sağlık problemi olmadığı halde, glütensiz beslenmeye özen gösterenler mutlaka vardır. Bunun nedeni; glütensiz gıdaların çok daha sağlıklı olduğu algısı. Ama uzmanlar aynı fikirde değil. Özeti; eğer glüten hassasiyetiniz yoksa böyle beslenmenize gerek yok.

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