22 Eylül 2021, Çarşamba
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Üzerine baza kapağı düşen çocuk kurtarılamadı! Baza kullanırken nelere dikkat edilmeli?
Amasya'da oyuncağını almak isterken üzerine düşen baza kapağının altında kalıp ağır yaralanan 7 yaşındaki Bahar, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Bazalarda nelere dikkat etmek gerekiyor? Kullanırken nelere yapılmalı? Bu önemli konudaki soruları A Haber muhabiri Melis Coşan İslamoğlu’nun konuğu olan Nagihan Kocaoğlu cevapladı.