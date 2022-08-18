18 Ağustos 2022, Perşembe
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Uyuşturucu sattığını iddia ederek öldüresiye dövdüler o anlar kamerada!
Arnavutköy'de 10 kişilik bir grup, akrabalarını uyuşturucu kullanmaya zorlayan uyuşturucu satıcısı olduğunu iddia ettikleri kişiyi sokak ortasında öldüresiye dövdü. Darbedilen kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, dayak anları cep telefonu kameralarına yansıdı.