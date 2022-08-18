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Uyuşturucu sattığını iddia ederek öldüresiye dövdüler o anlar kamerada!

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.08.2022 11:30
Arnavutköy'de 10 kişilik bir grup, akrabalarını uyuşturucu kullanmaya zorlayan uyuşturucu satıcısı olduğunu iddia ettikleri kişiyi sokak ortasında öldüresiye dövdü. Darbedilen kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, dayak anları cep telefonu kameralarına yansıdı.
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